Член ОНФ Тхостов и политик Бурлингас обсудили шутинги в студии Медиагруппы «Патриот»

Санкт-Петербург, 19 октября. Член Высшего совета партии «Вооруженный гражданин» Савва Бурлингас и представитель регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге, директор лицея №369 Константин Тхостов приняли участие в онлайн-конференции Медиагруппы «Патриот», в ходе которой обсудили тему безопасности в школах.

Бурлингас назвал условие, которое позволит прекратить массовую стрельбу в российских школах. В связи с участившимися случаями шутинга многие россияне предложили предоставить учителям оружие, чтобы те могли принять меры в случае нападения.

Политик заявил, что подобные ситуации — это детский терроризм, и это происходит в зоне, свободной от оружия. Поэтому человек, собирающийся устроить стрельбу в учебном заведении, попросту не может получить вооруженный отпор.

«Мы должны стремиться, чтобы подобных зон было меньше, ведь психология такова, что человек хочет забрать максимальное количество жизней», — заявил член Высшего совета партии «Вооруженный гражданин».

По его мнению, если злоумышленник будет знать, что он сможет получить равноценный ответ, то у него поубавится желание учинять расправу. Однако Савва считает, что учителям не стоит выдавать оружие.

Решить проблему шутингов поможет профессиональная охрана вроде подразделения Росгвардии. Что касается ограничения оборота оружия, то политик уверен, что это неэффективно.

«У нас в России есть неприятная традиция — мы готовы бороться не с тем», — заявил Бурлингас.

Он добавил, что такой шаг — это не борьба с причиной или следствием, а с инструментом, который сам по себе не опасен. Подобные меры вводятся давно, но число шутингов не сократилось, а скорее наоборот. Виновато не оружие, а люди, заключил член Высшего совета партии «Вооруженный гражданин».

Prt Scr youtube.com / Медиагруппа Патриот

На тему стрельбы в школах высказался и Константин Тхостов. Он считает, что для предотвращения подобных ситуаций необходимо «снизить градус агрессии, который сегодня царит в нашем обществе».

«Мы не только оружием отличаемся, посмотрите, что творится на дорогах. А вообще нужно воспитывать детей в спокойной среде, не нарушая правил. Сегодня ребенку удалось взять оружие, которое находилось в открытом доступе», — заявил Тхостов.

Он считает, что недоброжелатель все равно сможет проникнуть в учебное учреждение, если у него возникнет такое желание. Остановить его будет сложно.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Член штаба ОНФ в Санкт-Петербурге популярный сериал Netflix «Игра в кальмара», в котором показаны сцены жестоких расправ над героями. Гость студии Медиагруппы «Патриот» сомневается, что проект несет в общество какую-либо пользу и обучает зрителей нравственности. Однако государству не стоит запрещать иностранные работы кинематографов.

«Защищать ребенка нужно сверху, а не разводить руками», — заявил спикер.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

В этой ситуации родительский контроль будет малоэффективен. Правительство РФ должно ограничить доступ к запрещенному контенту.

«Сериал попадает через Всемирную паутину, и вот получается, что мы выражаем желание защитить детей, а с другой стороны не защищаем», — отметил Тхостов.

По его мнению, ограничения, в разумных пределах, помогут оградить школьников от пагубного влияния извне. Даже сериалы, увы, могут вдохновлять подростков на жестокие и необдуманные поступки.