Минфин подготовит замену инвестиционному страхованию жизни

Москва, 19 октября. Минфин России рассказал подробности о запуске долевого страхования жизни (ДСЖ), который заменит ИСЖ.

«Известия» сообщают, что инвестиционная часть премии в ДСЖ будет отделена от страховой. Она попадает под урегулирование инвестиционного законодательства РФ.

Специалисты Минфина считают, что это поможет сделать продукт прозрачным. Клиент всегда сможет увидеть текущую стоимость инвестиций и выйти из договора, если результат его не устроит. Также в ведомстве уверены, что доходность по ДСЖ окажется выше, чем по ИСЖ. При этом число недовольных клиентов снизится.

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) поддержал создание ДСЖ. Однако не все согласны с введением обязательного требования о наличии у страховщика лицензии управляющей компании (УК).

Ранее Центробанк рассказал о распространенных ловушках в страховых полисах. Компании часто уклоняются от выплат при наступлении страхового случая, подставляя потребителя.