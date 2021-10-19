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Компания Artezio назвала мессенджер Signal самым безопасным средством связи
Общество
Компания Artezio назвала мессенджер Signal самым безопасным средством связи
Федеральное агентство новостей

Москва, 19 октября. Мнения IT-экспертов относительно рейтинга безопасных мессенджеров разнятся. Однако каждый из них может составить свой личный топ.

Так, специалисты компании Artezio отдают первое место мессенджеру Signal за качественные протоколы шифрования и наличие двухфакторной идентификации. Кроме того, отмечается и неготовность руководства сервиса к раскрытию данных пользователей. За ним они располагают Wickr Me и Viber. Telegram эксперты отдают лишь четвертое место, передают «Известия».

Специалист Google Project Zero Натали Сильванович, в свою очередь, провела исследование. Согласно результатам, Signal имеет логическую ошибку в коде. Аналогичная ситуация с Google Duo и Facebook Messenger. Telegram и Viber, напротив, проверку прошли.

Формально, по словам основателя сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашота Оганесяна, наиболее защищенным большинство экспертов считают американский Signal. Однако нет никакой гарантии, что данные пользователей не будут раскрыты правоохранителям США.

«Все мессенджеры одинаково небезопасны, и выбор пользователя лежит в основном в плоскости выбора оператора, который будет или не будет продавать его данные рекламодателям», — добавил эксперт.

Безопасность мессенджеров по большей части зависит от способа шифрования данных. Директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов ранее объяснил, чему стоит отдать предпочтение.

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