Минстрой попросили смягчить условия кредитования застройщиков

Москва, 19 октября. Требования к условиям проектного финансирования для застройщиков, в том числе внесение изменений в положения и инструкции Банка России по выдаче кредитов девелоперам, предлагает смягчить комиссия общественного совета при Минстрое по проектному финансированию.

По мнению главы экспертной рабочей группы комиссии по проектному финансированию общественного совета при Минстрое Эдуарда Самигуллина, нововведения помогут уменьшить нагрузки на банки и цены проектного финансирования для застройщиков. Он отметил, что покупатель почувствует эффект от принятых мер в виде снижения цены на квадратный метр до десяти процентов. Об этом сообщили «Известия».

Общественники предлагают изменить требования к резервам банков в зависимости от уровня кредитоспособности девелоперов, использующих эскроу-счета. Предлагается также разрешить банкам оценивать независимо друг от друга проекты разных юрлиц в составе одной группы компаний при обособленности.

Россия в сфере строительства должна будет выбрать из двух вариантов зеленой сертификации недвижимости, заявил исполнительный директор Comcity Владимир Киреенко. По его словам, отрасль может развиваться по принципу энергоэффективности или совокупной оценки среды.