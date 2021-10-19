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ФНС заинтересовалась чаевыми самозанятых россиян
Общество
ФНС заинтересовалась чаевыми самозанятых россиян
ФБА «Экономика сегодня»  /  Кристина Мурашова

Москва, 19 октября. Федеральная налоговая служба (ФНС) изучает возможность учета чаевых, которые получают самозанятые россияне, через приложение «Мой налог».

Налоговая служба разослала работающим на себя россиянам опрос о потребности в получении вознаграждения через приложение «Мой налог». В службе отметили, что постоянно отслеживают обратную связь от пользователей, благодаря этому самозанятые также могут определить векторы развития приложения.

«Так, пользователи предложили на чеке самозанятого указывать реквизиты для перевода чаевых. Кроме того, самозанятому было бы удобно получать чаевые на свои счета или карты, просто указав их в приложении "Мой налог"», — цитируют сообщение ФНС «Известия».

Аналогичные сервисы уже активно развивают банки, отмечает издание. Эксперты считают инструмент ФНС удобным. Но его целесообразность для самозанятых вызывает вопросы, отмечают специалисты.

Ранее сообщалось, что платежная система «Мир» изменит технологические детали возврата средств по операциям, предполагающим начисление электронных чаевых и снятие наличных в магазинах с покупкой. Новшество начнет действовать с 26 октября.

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