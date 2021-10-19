ВМФ России отработал взаимодействие между фрегатами и ракетным комплексом «Бастион»

Москва, 19 октября. Новейшие фрегаты Военно-морского флота (ВМФ) России теперь могут наводить на противника ракетные комплексы (БРК), среди которых сверхзвуковые «Бастионы» и низковысотные «Балы». Информацию об этом рассказал источник в военном ведомстве.

Система взаимодействия между фрегатами и БРК уже проверена и признана боеготовой. Такие испытания проходили на острове архипелага Земля Франца-Иосифа в Арктике. Экипаж фрегата обнаружил соединение условного противника при помощи систем радиотехнической разведки. После этого моряки отправили информацию на берег, и с «Бастиона» был нанесен точный удар.

По словам военного эксперта Дмитрия Болтенкова, на учениях, в первую очередь, отрабатывалась скрытная передача данных между фрегатами и ракетными комплексами. Он отметил, что благодаря такому взаимодействию, оборона значительно повысится, так как данные передаются в режиме реального времени.

«Фрегат проекта 22350 и дивизион «Бастионов» — это серьезный противник, который может остановить большой отряд кораблей», — сказал специалист в интервью «Известиям».

Ранее корабли Военно-морского флота России отразили массированный ракетный удар условного противника на учениях в Черном море.