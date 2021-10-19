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Более 300 тысяч акционеров оказались под угрозой мошенничества с ценными бумагами
Экономика
Более 300 тысяч акционеров оказались под угрозой мошенничества с ценными бумагами
pixabay.com  /  Gerd Altmann

Москва, 19 октября. «Интер РАО» готовит обращение в ЦБ с просьбой провести проверку организации «Сервис Капитал». Предполагается, что компания могла пытаться мошенничать с акциями и убеждать граждан продать бумаги ниже рыночной стоимости.

Акционеры сообщают о звонках компании «Сервис Капитал», которая им рассказывает, что «Интер РАО» хочет выкупить у них свои акции по непонятно как сформированной цене, сообщил «Известиям» представитель компании. В «Интер РАО» подчеркнули, что сейчас не осуществляют покупку собственных акций у акционеров.

Под угрозой находятся более 300 тысяч акционеров-физлиц, однако несколько таких инцидентов компании удалось вовремя пресечь. В ЦБ дали совет, как не попасться на удочку злоумышленников. Общаясь с представителями компаний, которые предлагают услуги профессионального участника рынка ценных бумаг, необходимо проверить наличие лицензии Банка России.

Объем операций с акциями в этом году вырос на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, до 110 миллиардов рублей. Об этом информировали в пресс-службе Московской биржи.

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