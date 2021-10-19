Читатели Yomiuri обеспокоены российскими военными учениями в Японском море

Токио, 19 октября. Тихоокеанский флот ВМФ России провел учения с ВМС Китая в водах Японского моря поблизости Владивостока. Согласно сообщению от Минобороны РФ, противолодочные корабли и боевые самолеты завершили стрельбы.

Вероятно, прошедшие мероприятия связаны с созданием AUKUS. Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью для CNBC заявлял, что блок может привести к возникновению непредсказуемых ситуаций. Читатели японского издания Yomiuri обсудили учения России и Китая.

«Русские солдаты — это мощная и непревзойденная группа, которая не боится умереть за свою страну и народ. У них другой темперамент. Очевидно, что США трепещут перед силой и непобедимостью России», — отметил Я.

Пользователь Pla интересуется, как РФ поведет себя в случае кризиса в Тайване. Теперь Токио нужно думать не только о Китае, но и о России с Северной Кореей.

«Я хотел бы услышать оправдание США по поводу сближения эсминца. В случае с ценами на газ, которые вызвали резонанс на прошлой неделе, отмечалось, что США дестабилизируют рынок, сокращая поставки, но Вашингтон так и не смог четко опровергнуть это. США спонсируют больше половины мирового военного бюджета», — заявил Lei.

Обычно в Азии боятся Северную Корею и КНР, но на самом деле угрозой считается РФ, отметили некоторые интернет-пользователи.

Ранее генсек правительства Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что проблему мирного договора с Россией нельзя перекладывать на будущие поколения, она является безотлагательной. Он отметил, что необходимо быстрее решить проблему принадлежности Курильских островов, которые в Японии называют северными территориями.