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Читатели ИноСМИ раскритиковали НАТО за высылку российских дипломатов
Политика
Читатели ИноСМИ раскритиковали НАТО за высылку российских дипломатов
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 18 октября. Североатлантический Альянс лишил восьмерых дипломатов из России аккредитации, обвинил их в шпионаже и выслал из штаб-квартиры. В ответ Москва решила прекратить работу представительства при НАТО.

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что центр военной связи и информбюро НАТО в Москве также будут закрыты. Читатели издания ИноСМИ осудили действия Североатлантического Альянса.

«Конечно они разведчики, можно подумать вы в РФ присылаете специалистов по вышиванию. Хотя тенденция не хорошая, пытаясь спасти свою уходящую власть над миром янки могут могут вытворить всякое», — отметил evgic74.

Пользователь Leon63/33 считает, что России стоит аналогично поступить и с другими западными структурами, включая СЕ, ОБСЕ и ЕСПЧ. Стоит остаться лишь наблюдателями, остановить их членство. Иначе это выходит диалог «слепого с глухим».

«НАТО изжившая себя, беззубая глубоко политизированная структура. Становым хребтом которой всегда было США. И солнце над НАТО окончательно зашло в момент рождения AUKUS. Представительство Москвы при НАТО занималось прогнозированием действий этой структуры и выработкой возможностей на эти действия повлиять», — подчеркнул Александр Кенигсбергский.

Читатель panalgin считает, что США и Россия отказались от малозначимых чиновников. Руководства обеих стран решили говорить напрямую, что подтверждает приезд заместителя госсекретаря Соединенных Штатов Виктории Нуланд.

Ранее британские читатели портала Express назвали провокационными действия Вашингтона вблизи российских границ. Они отметили, что регулярная активность Североатлантического альянса может сыграть против него.

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