Читатели Le Figaro обеспокоены заморозкой отношений России и НАТО

Париж, 18 октября. В понедельник, 18 октября, Россия объявила о приостановлении работы своего постпредства при НАТО и миссии Альянса в Москве. Этот шаг стал ответной реакцией на высылку восьми российских дипломатов.

Представителей РФ лишили аккредитации и обвинили в шпионаже. Читатели французского издания Le Figaro выразили свое мнение.

«Кстати, телефон Макрона в безопасности? Почему он молчит? Ах, ну да. Ведь эти господа [американцы], которым не по душе наши подводные лодки, наши хорошие друзья…» — отметил cagnotte.

Пользователь Cm64 считает, что после прихода к власти президента США Джо Байдена новая холодная война только набирает обороны. Вероятно, это связано с тем, что она не способна восстановить боевые действия в Азии (включая Афганистан).

«Когда Франция выйдет из этого Альянса? Так поступил бы де Голль!» — поинтересовался Pas choux.

Читатель cagnotte не удивлен подобными новостями. При этом он иронично спросил, в какой из мировых столиц отсутствуют шпионы ЦРУ.

«А если он закроет газовый кран? С наступлением зимы это станет потрясением для европейских стран, которые стали зависимыми…» — отметил FoulaM.

Ранее сенатор Совета Федерации Константин Косачев заявил, что решение о высылке дипломатов РФ при НАТО было необоснованным. По его мнению, Альянс является недоговороспособным партнером.