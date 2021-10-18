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Пропавшую в Вологде девятилетнюю девочку нашли мертвой

  /   Обновлено: 18 октября 2021 22:39
Общество
Пропавшую в Вологде девятилетнюю девочку нашли мертвой
Федеральное агентство новостей

Вологда, 18 октября. Девятилетняя девочка, не вернувшаяся домой 16 октября, была найдена мертвой, информировали в МЧС. В поисках участвовали криминалисты, волонтеры и местные жители. Следственный комитет завел уголовное дело.

Поиски ребенка начались накануне. Люди обыскивали объекты инфраструктуры ЖКХ, в том числе проверяли колодцы, а также осматривали берега рек и других городских водоемов. Когда поисковая операция не дала результатов, следователи приняли решение возбудить уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ об убийстве.

В ходе поисков следователи опросили горожан, родных девочки, знакомых. Сайт регионального следкома держал жителей города в курсе операции.

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