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Власти Эфиопии опровергли сообщения об авиаударах по штату Тыграй
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Власти Эфиопии опровергли сообщения об авиаударах по штату Тыграй
wikipedia.org  /  Mattias Kiel Nielsen/PD

Аддис-Абеба, 18 октября. Глава по связям с общественностью правительства Эфиопии Легессе Тулу опроверг информацию, в которой сообщалось о том, что военно-воздушные силы республики нанесли ряд авиаударов по столице штата Тыграй.

Согласно ранее поступившим сведениям, во время обстрела погибло три человека. Но чиновник разоблачил вброс тыграйских СМИ.

«Зачем эфиопскому правительству нападать на свой собственный город?» — прокомментировал фейковые сообщения Тулу.

Также политик добавил, что «Силы обороны Тыграя» (TDF) во время захвата городов в провинциях Амхара и Афар убили более 30 мирных жителей. Ранее сепаратисты из TDF открыли огонь по правительственным войскам, вынудив последних отступить за пределы населенных пунктов.

В данный момент национальная армия разрабатывает стратегию по возвращению контроля над оккупированными населенными пунктами Вэгаль-Тэна и Вучале. Параллельно с этим Вооруженные силы Эфиопии вытесняют боевиков «Народного фронта освобождения Тыграя» с холмов на востоке штата Амхара.

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