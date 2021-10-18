Отец устроившего стрельбу в пермской школе подростка владел четырьмя ружьями

Пермь, 18 октября. Отец устроившего стрельбу в школе Октябрьского района Пермского края 12-летнего ребенка имел четыре охотничьих ружья, сообщил глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн.

Кроме карабина «Сайга», на отца шестиклассника были зарегистрированы охотничьи ружья ИЖ 18Е, CZ 455 и МЦ-21-12. В настоящее время все принадлежащее мужчине оружие изъято и передано в полицию на хранение. В ближайшее время будет решен вопрос о лишении отца школьника лицензии на хранение ружей, сообщил в своем Telegram-канале Хинштейн.

Утром в понедельник 12-летний подросток пришел в школу с отцовским оружием и открыл огонь. Он заявил, что хотел «разобраться» с обижавшей его девочкой. Позднее стало известно, что он жаловался психологу на травлю со стороны четырех одноклассников.