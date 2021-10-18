Премьер Мали о сотрудничестве с Россией: Москва обеспечит безопасность республики

Бамако, 18 октября. Премьер-министр Мали Шогель Кокалла Маига дал интервью изданию Le Monde. Политик рассказал о негативных последствиях, с которыми столкнулась республика после 9 лет присутствия военного контингента Франции.

«Я не обвиняю, я излагаю факты. Каждый должен сделать из этого выводы. Дело в том, что Мали обратилась к Франции с просьбой помочь ей уничтожить терроризм и вернуть контроль над территорией страны. Что мы видим спустя почти девять лет? Терроризм, который был ограничен Кидалем, распространился на 80 процентов нашей республики. Это заставляет малийцев думать, что против страны существует международный заговор», — заявил Маига в интервью изданию Le Monde.

Премьер-министр считает, что Франция намеренно ставит под сомнение легитимность правительства Мали, нарушая двустороннее соглашение между государствами:

«В июне прошлого года мы услышали в средствах массовой информации, что Франция приостанавливает совместные военные операции с малийской армией. Париж не предупредил нас и не дал нам никаких объяснений. И все потому, что ему не понравилось новое правительство Мали».

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Также Маига прокомментировал заключение соглашения с Россией. По мнению политика, суверенная и независимая страна имеет право самостоятельно выбирать партнеров, которые смогут оказать ей реальную поддержку:

«Мы ищем все средства и готовы к взаимодействию со всеми государствами, которые могли бы помочь нам в обеспечении безопасности нашего народа».

Ранее журналисты малийского издания Mali Actu сообщили, что жители республики больше доверяют России, чем бывшим колониальным державам, так как ее внешняя политика основана на взаимовыгодном сотрудничестве и уважении.