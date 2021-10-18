Максим Шугалей предупредил об опасных последствиях введения санкций против Афганистана

Кабул, 18 октября. Афганистан после эвакуации американских войск и прихода к власти движения «Талибан»1 (запрещено в России как террористическое) может стать гарантом мира и безопасности в Азии, однако для этого следует выполнить одно важное условие. С таким заявлением выступил президент Фона защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей.

Комментарий социолога приводит издание «ПолитЭксперт». По словам главы ФЗНЦ, за годы американского военного присутствия в стране экономическая система полностью деградировала, и сейчас перед «Исламским эмиратом Афганистан» (самоназвание государства талибов. — Прим. ФАН) стоит реальная угроза гуманитарной и экономической катастрофы. Чтобы этого избежать и помочь местному населению встать на ноги, мировому сообществу следует отказаться от политики санкций и не дать государству задохнуться в международной изоляции.

«Страна действительно находится в тяжелой ситуации, экономическое положение очень плохое. Нужна помощь, и не только гуманитарная. Необходимо восстанавливать экономические связи, налаживать торговлю. В Кабуле к этому готовы. Потому что, если народ будет умирать с голоду, это станет почвой для террористов пополнять свои ряды, дестабилизировать обстановку. Вот к чему приведут все эти санкции и ограничения в отношении Афганистана», — предупредил Шугалей об опасных последствиях политики санкций.

Ранее социолог отметил, что Афганистан преображается на глазах — у чиновников появился системный подход к работе, объекты инфраструктуры приведены в порядок, запускается работа различных предприятий. Прогресс в стране, по его словам, есть по всем направлениям.

1 Организация запрещена на территории РФ.