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Экс-солистка «Стрелок» Любомская стала фигурантом уголовного дела из-за слитых фото Волочковой
Шоу-бизнес
Экс-солистка «Стрелок» Любомская стала фигурантом уголовного дела из-за слитых фото Волочковой
instagram.com  /  @kattstrelka

Москва, 18 октября. Экс-солистка поп-группы «Стрелки» Катерина Любомская стала фигурантом уголовного дела. Заявление на артистку написала известная балерина Анастасия Волочкова.

Причиной размолвки звезд стали откровенные фотографии, которые появились в Сети в августе. На снимках бывшая звезда Большого театра справляет нужду на своем участке. Лишь спустя время стало известно, что в интернете они появились благодаря Любомской.

Оказалось, что «королева шпагатов» Волочкова не смогла смириться с такой утечкой и обратилась в суд. В своем Instagram-аккаунте она отметила, что справедливость будет восстановлена, и поблагодарила прокуратуру Москвы за оперативную работу.

«Уголовное дело по статье 137 на причастных к истории с «писанием под елочку» заведено! <...> Хотели устроить мне провокацию, в итоге поплатились сами. Пусть другим будет неповадно заниматься вот такой фигней», — сообщила своим подписчикам балерина.

Позже Волочкова отметила, что готова встретиться с экс-вокалисткой группы «Стрелки» и поговорить наедине. Однако Любомская наотрез отказывается от любых бесед с танцовщицей.

Последнее время известная балерина решила перейти от угроз к действиям и обратилась к закону. Недавно стало известно, что звезда попыталась подать в суд на свое прошлое место работы — Большой театр. Однако, как стало известно корреспондентам ФАН, звезде не удалось добиться поддержки, ее исковые требования не были удовлетворены.

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