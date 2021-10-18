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Евстигнеева опровергла данные об участии российских инструкторов в боевых действиях на территории ЦАР
Весь мир
Евстигнеева опровергла данные об участии российских инструкторов в боевых действиях на территории ЦАР
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Чемеков

Банги, 18 октября. Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева заявила, что российские инструкторы не принимают участия в боевых действиях на территории Центральноафриканской Республики.

Дипломат сообщила, что власти ЦАР не уведомляли Россию о каких-либо нарушениях со стороны инструкторов:

«Любые возможные случаи нарушения международного права и прав человека должны расследоваться национальными властями. У нас с ними налажен тесный и взаимоуважительный диалог. Если нам будет передана какая-то информация по линии правоохранительных органов ЦАР о конкретных инцидентах, она будет тщательно изучена».

Евстигнеева напомнила, что российские инструкторы занимаются консультативной поддержкой и обучением национальной армии ЦАР (FACA). Она подчеркнула, что деятельность отечественных специалистов одобрена Советом Безопасности ООН.

Ранее парламент Центральноафриканской Республики наградил главу Содружества офицеров за международную безопасность Александра Иванова грамотой и поблагодарил россиян за вклад в обучение бойцов FACA.

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