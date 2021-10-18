Фото киберспортсменов Team Spirit в форме сборной России смутило пользователей Instagram

Москва, 18 октября. Пользователи Сети осудили авторов поста с поздравлением киберспортивного клуба Team Spirit с победой на чемпионате мира по Dota 2, размещенного на странице сборной России по футболу в Instagram.

Участников Team Spirit с помощью компьютерной графики одели в форму российской футбольной сборной. Публикация собрала несколько сотен комментариев, часть из которых была негативной.

Интернет-пользователи были возмущены действием авторов аккаунта и задались вопросом, почему они облачили двух украинцев, выступавших за команду, в российскую форму. По их мнению, эта картинка может стать поводом для международного скандала.

«Два украинца в команде не смущают?»; «Организация российская. Но вот то, что двух украинцев одели в форму, — мягко говоря, некрасиво», — заявили подписчики.

Prt Scr instagram.com / @TeamRussia

После оглушительной победы команды на чемпионате мира игроки стали принимать поздравления от многих известных личностей. Поздравил Team Spirit и президент России Владимир Путин. Глава государства отметил лидерские качества и сплоченность, которую киберспортсмены показали на пути к финалу.