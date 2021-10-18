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Фото киберспортсменов Team Spirit в форме сборной России смутило пользователей Instagram

  /   Обновлено: 18 октября 2021 21:23
Спорт
Фото киберспортсменов Team Spirit в форме сборной России смутило пользователей Instagram
Prt Scr youtube.com  /  Dota 2 Stream

Москва, 18 октября. Пользователи Сети осудили авторов поста с поздравлением киберспортивного клуба Team Spirit с победой на чемпионате мира по Dota 2, размещенного на странице сборной России по футболу в Instagram.

Участников Team Spirit с помощью компьютерной графики одели в форму российской футбольной сборной. Публикация собрала несколько сотен комментариев, часть из которых была негативной.

Интернет-пользователи были возмущены действием авторов аккаунта и задались вопросом, почему они облачили двух украинцев, выступавших за команду, в российскую форму. По их мнению, эта картинка может стать поводом для международного скандала.

«Два украинца в команде не смущают?»;

«Организация российская. Но вот то, что двух украинцев одели в форму, — мягко говоря, некрасиво», — заявили подписчики.

Prt Scr instagram.com / @TeamRussia

После оглушительной победы команды на чемпионате мира игроки стали принимать поздравления от многих известных личностей. Поздравил Team Spirit и президент России Владимир Путин. Глава государства отметил лидерские качества и сплоченность, которую киберспортсмены показали на пути к финалу.

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