Disney перенесла премьеру «Доктора Стрэнджа — 2» и семи других фильмов Marvel

Лос-Анджелес, 18 октября. Американская компания Disney объявила о переносе премьер 11 фильмов, восемь из них создаются Marvel Studios. В список попали все супергеройские блокбастеры, кроме «Вечных».

Выход практически всех фильмов был сдвинут на пару месяцев. Так, «Доктор Стрэндж — 2: Мультивселенная безумия» выйдет в начале мая следующего года, а вскоре за ним состоится премьера фильма новозеландского режиссера Тайки Вайтити «Тор-4: Любовь и гром» (8 июля 2022 года). В ноябре на больших экранах появится сиквел «Черной пантеры», изначально фильм о Ваканде должен был быть представлен зрителям 8 июля.

В 2023 году поклонники Marvel смогут увидеть два фильма — «Человек-муравей и Оса: Квантомания», премьера запланирована на июль. Плюсом станет неизвестный фильм студии, премьеру которого сдвинули всего на неделю.

Судьба долгожданной третьей части «Человека-паука: Нет пути домой» остается под вопросом. Релизом блокбастера занимается компания Sony, которая пока ничего не сообщала о сдвиге премьеры. Согласно прежней информации, картина выйдет на больших экранах 16 декабря 2021 года.

Ранее в Сети появился первый трейлер долгожданного продолжения приключений Питера Паркера, роль которого сыграл голливудский актер Том Холланд. В видео впервые появился один из главных противников Человека-паука Отто Октавиус, он же Доктор Осьминог.