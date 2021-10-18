Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 октября 21:44
21:27
Весь мир
Евстигнеева опровергла данные об участии российских инструкторов в боевых действиях на территории ЦАР
21:25
Шоу-бизнес
Экс-солистка «Стрелок» Любомская стала фигурантом уголовного дела из-за слитых фото Волочковой
21:24
Весь мир
Президент ЦАР Туадера пообещал населению обеспечить безопасность республики
21:23
Спорт
Фото киберспортсменов Team Spirit в форме сборной России смутило пользователей Instagram
21:19
Общество
Disney перенесла премьеру «Доктора Стрэнджа — 2» и семи других фильмов Marvel
21:14
Технологии
Apple представила обновленные ноутбуки MacBook Pro
21:13
Шоу-бизнес
Композитор Юрий Лоза назвал съемки фильма «Вызов» обесцениванием профессии космонавта
21:12
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин и Юрий Лоза резко высказались о музыкальном номере Греты Тунберг
21:08
Весь мир
Ростех хочет цифровизировать транспортную и туристическую отрасли Венесуэлы
21:03
Технологии
Релиз игры Elden Ring перенесен на февраль 2022 года
Все новости

Disney перенесла премьеру «Доктора Стрэнджа — 2» и семи других фильмов Marvel
Общество
Disney перенесла премьеру «Доктора Стрэнджа — 2» и семи других фильмов Marvel
Кадр из фильма «Доктор Стрэндж»

Лос-Анджелес, 18 октября. Американская компания Disney объявила о переносе премьер 11 фильмов, восемь из них создаются Marvel Studios. В список попали все супергеройские блокбастеры, кроме «Вечных».

Выход практически всех фильмов был сдвинут на пару месяцев. Так, «Доктор Стрэндж — 2: Мультивселенная безумия» выйдет в начале мая следующего года, а вскоре за ним состоится премьера фильма новозеландского режиссера Тайки Вайтити «Тор-4: Любовь и гром» (8 июля 2022 года). В ноябре на больших экранах появится сиквел «Черной пантеры», изначально фильм о Ваканде должен был быть представлен зрителям 8 июля.

В 2023 году поклонники Marvel смогут увидеть два фильма — «Человек-муравей и Оса: Квантомания», премьера запланирована на июль. Плюсом станет неизвестный фильм студии, премьеру которого сдвинули всего на неделю.

Судьба долгожданной третьей части «Человека-паука: Нет пути домой» остается под вопросом. Релизом блокбастера занимается компания Sony, которая пока ничего не сообщала о сдвиге премьеры. Согласно прежней информации, картина выйдет на больших экранах 16 декабря 2021 года.

Ранее в Сети появился первый трейлер долгожданного продолжения приключений Питера Паркера, роль которого сыграл голливудский актер Том Холланд. В видео впервые появился один из главных противников Человека-паука Отто Октавиус, он же Доктор Осьминог.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Disney перенесла премьеру «Доктора Стрэнджа — 2» и семи других фильмов Marvel
кино премьера disney marvel
Комментировать