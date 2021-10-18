Apple представила обновленные ноутбуки MacBook Pro

Лос-Анджелес, 18 октября. Американская корпорация Apple представила обновленные модели флагманского ноутбука MacBook Pro. Презентация проходит 18 октября в режиме онлайн.

Новые ноутбуки представлены в двух вариациях — с дисплеями диагональю 14 и 16 дюймов. Разработчики решили вернуться к магнитной системе зарядки MagSafe, которой не было в предыдущих версиях. При этом они отказались от сенсорной многофункциональной панели. Теперь в обновленных ноутбуках стоят полноразмерные клавиши управления.

Компания начала презентацию новой продукции в понедельник в 20:00 по московскому времени. В ходе мероприятия были представлены новые процессоры, а также другая продукция компании. В анонсе разработчики обещали удивить новинками.