Иосиф Пригожин и Юрий Лоза резко высказались о музыкальном номере Греты Тунберг

Москва, 18 октября. Продюсер Иосиф Пригожин и певец Юрий Лоза обрушились с критикой на шведскую активистку Грету Тунберг, которая решила порадовать коллег своим музыкальным номером на концерте Climate Live.

Пригожин и Лоза убеждены, что к музыке нужно подходить с большой ответственностью. Муж певицы Валерии считает, что сцена должна быть для тех людей, которые имеют к ней отношение. По его мнению, «Тунберг — это политика».

«То, что сегодня каждый «бобик» может стать певцом или художником, мне это не нравится. Это мой личный протест», — сказал шоумен в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Лоза в свою очередь указал, что перед выступлением необходимо тщательно подготовиться. Ему не нравится, что сейчас запеть может кто угодно, при этом никаких талантов для этого не нужно.

«Я считаю, что если мы говорим о пении как о профессии, то нужно долго учиться и готовиться к выступлениям, репетировать. А просто так, когда человек добился популярности и поет, что его обсуждать?» — заявил Лоза.

Тунберг исполнила песню британского исполнителя Рика Эстли Never Gonna Give You Up, сообщает телеканал «360». Она выступила на концерте в Стокгольме. Своим номером шведка хотела сделать приятный сюрприз другим активистам, пишет «Вечерняя Москва».