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Депутат Госдумы Свищев рассказал, станет ли киберспорт школьной дисциплиной
Общество
Депутат Госдумы Свищев рассказал, станет ли киберспорт школьной дисциплиной
westrussia.org  /  Калининградский областной историко-художественный музей

Киберспорт — следующий этап нашей жизни, и в обозримом будущем он вполне может стать учебной дисциплиной в российских школах. Таким мнением в беседе с ФАН поделился председатель Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев, комментируя новость о победе российской команды на международном турнире по киберспорту.

Успех российских игроков на престижном чемпионате мира подтвердил, что в нашей стране с виртуальным спортом все в порядке. Сотни и тысячи людей не просто интересуются компьютерными играми — для многих это становится настоящей профессией и социальным лифтом. Так не будет ли справедливым и целесообразным сделать киберспорт настоящей школьной дисциплиной, чтобы дети, по каким-то причинам неспособные заниматься традиционными видами спорта, развивались в этом?

«Во-первых, киберспорт вызван самой жизнью: цивилизация проникает во все ее аспекты. В школах и институтах сейчас есть информатика, программирование — все, что связано с компьютерами, в принципе, уже внедряется, — рассуждает председатель комитета. — Мы с вами привыкли, что спорт — это динамика и активность. Но не все парни и девчонки могут прыгать, скакать и бегать. Понятно, что цифровой спорт требует прежде всего сосредоточения на компьютере, на гаджете, но давайте посмотрим: есть шахматы и шашки, а это тоже не особо активный вид спорта. Поэтому я считаю, что это просто следующий этап нашей жизни. Ничего страшного здесь нет, каждый выбирает свой вид спорта».

instagram.com / @d.svishchev

По словам Дмитрия Свищева, сейчас в планах комитета подробнее заняться этой областью спортивной жизни, а именно — организовать встречу с представителями Федерации компьютерного спорта России, чтобы узнать об особенностях и проблемах киберспорта от первоисточника.

«Комитет в новом созыве [Госдумы] принял решение о том, что мы будем периодически вместе с экспертным советом вызывать те или иные федерации на круглый стол. Будем приглашать депутатов, представителей vинистерства спорта, Олимпийского комитета, Паралимпийского комитета и, соответственно, получать адекватную информацию уже от них. В связи с тем, что сейчас проявился такой интерес к киберспорту, я думаю, что одними из первых, кого мы позовем на совещание, будет Федерация компьютерного спорта», — заключил Дмитрий Свищев.

Ранее Минобрнауки РФ сообщал, что российские вузы могут самостоятельно включать дисциплины по киберспорту в программы.

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