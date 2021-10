Релиз игры Elden Ring перенесен на февраль 2022 года

Москва, 18 октября. Игра Elden Ring от компании FromSoftware выйдет позже, чем планировалось. Разработчики объявили новую дату релиза — 25 февраля 2022 года.

Изначально Elden Ring должна была выйти 21 января 2022 года. Но ввиду некоторых обстоятельств дата «премьеры» была перенесена. Точные причины такого решения не сообщаются. Разработчики обещают выпустить игру на Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4 и ПК.

В конце прошлого года на премии The Game Awards 2020 самой ожидаемой игрой назвали фэнтезийный экшн Elden Ring. По итогам прошлого года The Last of Us: Part II стала обладателем награды в категории «Игра года».