Ростех хочет цифровизировать транспортную и туристическую отрасли Венесуэлы

Москва, 18 октября. Дочерняя компания Ростеха «РТ-Проектные технологии» предложила способы для цифровизации транспортной и туристической отрасли Венесуэлы. Возможные варианты сотрудничества обсудили президент авиакомпании «Conviasa» Рамон Веласкес Арагуаян и генеральный директор российской компании Сергей Ярош в рамках XV Российско-Венесуэльской Межправительственной комиссии в Москве.

«Ростех» предложит технологии для цифровизации транспортной и туристических отраслей Венесуэлы https://t.co/O3OweR9vy7 — CNews.ru top news (@CNewsRU_tops) October 18, 2021

Российская компания предлагает внедрение ряда технологий, которые позволят комплексно обсуживать пассажиров. Решения будут интегрированы с провайдерами платежных сервисов и банками Венесуэлы, что позволит обеспечить полный цикл оплаты туристических услуг.

«Для национального авиаперевозчика будут поставлены передовые технологии комплексного обслуживания пассажиров, включая платформу для организации коммерческой деятельности, поддерживающую технологию электронного оформления и бронирования авиабилетов. Также платформу электронной коммерции, которые позволят организовать бронирование и продажу авиабилетов, и выполнить интеграцию с партнерами», — рассказал Ярош.

Conviasa — самая большая авиакомпания Венесуэлы, которая базируется в Международном аэропорту Майкетии имении Симона Боливара. Она обслуживает внутренние направления, а также летает по маршрутам в Южной Америке и на Карибах. Авиакомпания открыла полеты в Москву в мае текущего года. До конца 2021 года Conviasa планирует начать выполнение рейсов с частотой один раз в неделю.

В середине августа в Ростехе заявили, что планируют развивать авиационный туризм в Венесуэле.