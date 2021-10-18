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Общественный деятель Александр Редько назвал ерундой дораму «Игра в кальмара»

  /   Обновлено: 18 октября 2021 21:02
Общество
Общественный деятель Александр Редько назвал ерундой дораму «Игра в кальмара»
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 18 октября. Пресс-центр Медиагруппы «Патриот» провел пресс-конференцию, в которой гости и участники обсуждали деградацию современного искусства. В рамках беседы общественный деятель Александр Редько высказал свою позицию по поводу популярного сериала «Игра в кальмара».

Южнокорейский проект стал самым просматриваемым в истории американского стримингового сервиса Netflix. Сериал рассказывает о жителях Сеула, которые ради огромного куша соглашаются принять участие в детских играх. Однако организаторы не готовы так просто расставаться с деньгами. Проигравшие или нарушившие правила не просто выбывают из состязаний, они умирают.

Журналисты поинтересовались, как Редько относится к проекту, который можно назвать «ужастиком», и в нем вряд ли есть глубина. Общественный деятель подчеркнул, что даже не слышал об «Игре в кальмара».

«Мне не до ерунды... Я говорю о том, что мы должны оберегать свою культуру. Вы назвали фильм, о котором я не знаю, но я скажу, что есть зарубежные фильмы на уровне нашего великого периода кинематографа», — рассказал гость студии.

Кадры из сериала «Игра в кальмара» /

Он отметил, что лучшим современным режиссером, на его взгляд, является казахский кинематографист Ермек Турсунов. Редько считает, что с его потрясающими и мощными работами должен ознакомиться каждый.

Ранее еще один гость пресс-центра высказался о нашумевшем сериале Netflix. Член регионального штаба ОНФ в Петербурге и директор лицея №369 Константин Тхостов считает, что проект не несет никакой пользы и не способен обучить зрителей нравственности.

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патриот netflix редько игра в кальмара
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