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Apple представила два новых процессора собственной разработки

  /   Обновлено: 18 октября 2021 20:55
Технологии
Apple представила два новых процессора собственной разработки
pixabay.com

Сан-Франциско, 18 октября. Американская корпорация Apple представила на презентации два новых процессора собственной разработки. Это M1 Pro и M1 Max. В компании уверяют, что новинки в разы превосходят предыдущие модели.

Процессоры нового поколения стали значительно мощнее. Они справляются с профессиональными задачи, а недочеты, которые присутствовали в прошлых версиях, уже исправлены. Поэтому процессоры работают быстрее и лучше.

M1 Max является самым крупным процессором, который производила корпорация. Он оснащен 57 миллиардами транзисторов и поддерживает до 64 Гб объединенной памяти. Процессор также потребляет на 70% меньше энергии.

Что касается M1 Pro, то он все же уступает M1 Max. Например, у чипа 33 миллиарда транзисторов (у M1 Max — 55 миллиардов). Но при этом он превосходит своего предшественника, в частности, в скорости обмена данными.

Apple анонсировала новую презентацию своей продукции. MacBook Pro будет представлен ценителям гаджетов от «яблока» 18 октября.

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apple процессор m1 pro m1 max
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