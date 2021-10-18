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Байден назвал экс-госсекретаря Пауэлла величайшим американцем
Политика
Байден назвал экс-госсекретаря Пауэлла величайшим американцем
Global Look Press  /  UPPA/ZUMAPRESS.com

Вашингтон, 18 октября. Американская нация скорбит по экс-госсекретарю США Колину Пауэллу, заявил президент страны Джо Байден.

Как сообщили в пресс-службе Белого дома, до вечера 22 октября в стране и за рубежом над правительственными зданиями США будут приспущены флаги.

«Нация скорбит по Пауэллу, его запомнят как одного из величайших американцев и хорошего человека», — говорится в сообщении президента США.

Пауэлл возглавил Госдеп США в 2001 году при президенте Джордже Буше-младшем. Он являлся непосредственным участником вторжений США в Панаму, а также двух нападений Вашингтона на Ирак, жертвами которых стали сотни тысяч человек. В итоге законная власть была свергнута, сообщает НСН. Известно, что Пауэлл умер от осложнений после коронавируса. Ему было 84 года.

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