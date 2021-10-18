Президент ЦАР Туадера пообещал населению обеспечить безопасность республики

Банги, 18 октября. Президент Центральноафриканской Республики выступил на церемонии празднования Всемирного дня продовольствия. Лидер заявил, что не позволит боевикам захватить страну.

«Конгломерат группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) никогда не возьмет в заложники ЦАР. Мы не собираемся вести переговоров с экстремистами, желающими нашей родине зла», — сказал Туадера.

Президент подчеркнул, что на протяжении нескольких лет одни и те же лица дестабилизируют обстановку в стране. Также он отметил, что не позволит им захватить власть над жителями Центральноафриканской Республики:

«Мы живем в эпоху демократии. По-настоящему патриотичное правительство никогда не прольет кровь народа ради удовлетворения собственных интересов. Мы выступаем за легитимные выборы и справедливое правосудие. Мнение жителей ЦАР для нас приоритетно».

Ранее глава республики призвал боевиков CPC сложить оружие и заявил об одностороннем прекращении огня. Туадера подчеркнул, что его главной целью является объединение населения и отказ от насилия.