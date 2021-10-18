Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 октября 21:43
21:27
Весь мир
Евстигнеева опровергла данные об участии российских инструкторов в боевых действиях на территории ЦАР
21:25
Шоу-бизнес
Экс-солистка «Стрелок» Любомская стала фигурантом уголовного дела из-за слитых фото Волочковой
21:24
Весь мир
Президент ЦАР Туадера пообещал населению обеспечить безопасность республики
21:23
Спорт
Фото киберспортсменов Team Spirit в форме сборной России смутило пользователей Instagram
21:19
Общество
Disney перенесла премьеру «Доктора Стрэнджа — 2» и семи других фильмов Marvel
21:14
Технологии
Apple представила обновленные ноутбуки MacBook Pro
21:13
Шоу-бизнес
Композитор Юрий Лоза назвал съемки фильма «Вызов» обесцениванием профессии космонавта
21:12
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин и Юрий Лоза резко высказались о музыкальном номере Греты Тунберг
21:08
Весь мир
Ростех хочет цифровизировать транспортную и туристическую отрасли Венесуэлы
21:03
Технологии
Релиз игры Elden Ring перенесен на февраль 2022 года
Все новости

Президент ЦАР Туадера пообещал населению обеспечить безопасность республики
Весь мир
Президент ЦАР Туадера пообещал населению обеспечить безопасность республики
Федеральное агентство новостей  /  Эрик Нгаба

Банги, 18 октября. Президент Центральноафриканской Республики выступил на церемонии празднования Всемирного дня продовольствия. Лидер заявил, что не позволит боевикам захватить страну.

«Конгломерат группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) никогда не возьмет в заложники ЦАР. Мы не собираемся вести переговоров с экстремистами, желающими нашей родине зла», — сказал Туадера.

Президент подчеркнул, что на протяжении нескольких лет одни и те же лица дестабилизируют обстановку в стране. Также он отметил, что не позволит им захватить власть над жителями Центральноафриканской Республики:

«Мы живем в эпоху демократии. По-настоящему патриотичное правительство никогда не прольет кровь народа ради удовлетворения собственных интересов. Мы выступаем за легитимные выборы и справедливое правосудие. Мнение жителей ЦАР для нас приоритетно».

Ранее глава республики призвал боевиков CPC сложить оружие и заявил об одностороннем прекращении огня. Туадера подчеркнул, что его главной целью является объединение населения и отказ от насилия.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Президент ЦАР Туадера пообещал населению обеспечить безопасность республики
африка цар
Комментировать