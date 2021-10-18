Роза Сябитова выступила за награждение побывавших на МКС Юлии Пересильд и Клима Шипенко

Москва, 18 октября. Известная сваха и ведущая программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова считает необходимым наградить режиссера Клима Шипенко и актрису Юлию Пересильд, которые побывали на Международной космической станции. Кинематографисты отправились в космос для съемок фильма.

Ведущая считает полет актера и режиссера на МКС подвигом. По ее убеждению, если человек совершает такой поступок, он достоин награды в рамках российских ценностей, которые выдаются за подобные достижения.

«Я не вижу причин, чтобы не наградить людей за подвиг. Это вызывает определенную гордость, патриотизм, ощущение значимости своей страны. Не помню, какие ордена вручаются по такому поводу, но если вручат, то я буду рада», — сказала Сябитова в интервью Teleprogramma.pro.

Пересильд и Шипенко отправились на МКС для съемок фильма «Вызов». Картина расскажет о враче, которая вынуждена полететь в космос, чтобы провести операцию космонавту. Это будет первый в мире игровой фильм, в котором покажут реальные кадры из космоса. Киноэкипаж вернулся на Землю 17 октября.