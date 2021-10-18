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Жительница Уфы решила отдать трехмесячного ребенка приемным родителям через соцсети
Общество
Жительница Уфы решила отдать трехмесячного ребенка приемным родителям через соцсети
pexels.com  /  Rene Asmussen

Уфа, 18 октября. Женщина из Уфы выложила в социальных сетях объявление о том, что ищет приемных родителей для своего новорожденного сына. В посте она объяснила свой поступок «проблемами со здоровьем».

Известно, что отец трехмесячного малыша отказался от него. Интернет-пользователей возмутило объявление местной жительницы и вызвало шквал критики в ее адрес.

«Безумно любимый и желанный ребенок, но у мамы-одиночки проблемы со здоровьем. Здоровье: родился 8/9 по шкале Апгар. Прошел полное обследование в больнице, есть проблемки, но некритичные», — написала она.

На данный момент мальчик находится в доме малютки. Согласно информации местных СМИ, детский омбудсмен Республики Башкортостан взяла ситуацию на личный контроль.

Жительница Тюмени ранее получила пять лет колонии за продажу ребенка в сексуальное рабство. В ноябре 2020 года она разместила в Сети информацию о продаже своей 13-летней дочери в сексуальное рабство за 1 млн рублей.

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