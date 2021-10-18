Рэп-исполнитель Моргенштерн потратил больше 4 млн рублей на новые зубы

Москва, 18 октября. Скандально известный рэпер Алишер Моргенштерн вложил огромные деньги в свою внешность. Известный исполнитель потратил больше 4 миллионов рублей на новые зубы.

Ради шикарной улыбки и новых виниров музыкант пролежал несколько часов под общим наркозом. Все происходящее он записывал на видео, которое вышло на YouTube-канале. Позже он признался, что крайне боялся ощутить боль во время процедуры. Однако теперь с новыми зубами ему будут уделять внимание все женщины, считает артист.

По словам Моргенштерна, зубы ему обошлись в 4 миллиона 100 тысяч рублей. Он согласен с тем, что это довольно большая сумма, но считает, что экономить на своей внешности неправильно.

«Это дорого, но посмотрите на виниры других звезд и все поймете. Не рекомендую экономить на зубах, хотя можно выбрать более бюджетный вариант, к примеру, вставить виниры за миллион», — рассказал артист.

Prt Scr youtube.com / MORGENSHTERN

Несмотря на все шутки о внимании «телок», Моргенштерн довольно счастлив в браке с блогером Диларой Зинатуллиной. Некоторые считают, что молодым людям для обретения счастья необходимо проработать проблемы в семье. Диагностика отношений звезд показала, что рэпер чувствует на себе давление супруги, для дальнейшего развития им нужно решить этот вопрос, сообщает портал «Дни.ру».

Ранее Моргенштерн и сам признавался, что главная в семье его жена. В шоу «Что было дальше?» он заявил, что как любой русский мужчина считает правильным быть «подкаблучником».