Сенатор Косачев счел необоснованной высылку российских дипломатов при НАТО

Москва, 18 октября. Решение о высылке дипломатов РФ при НАТО было необоснованным, считает сенатор Совета Федерации Константин Косачев.

Как отметил вице-спикер Совфеда, НАТО является недоговороспособным партнером. В ответ на недружественные действия Альянса Москва полностью прекратила деятельность информбюро НАТО, напомнил он.

«Даже при всей уже типичной склонности западных контрагентов России обвинять именно ее в эскалации конфликта здесь это будет сделать довольно сложно — уж слишком очевидны ситуация и последовательность событий», — высказался сенатор в Facebook.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия приостанавливает работу своего постпредства при НАТО. По его словам, решение было принято после того, как Североатлантический альянс отозвал аккредитацию восьми сотрудников российской дипмиссии, передает НСН. Позднее в пресс-службе НАТО сообщили, что Североатлантический альянс пока не получал от России официальных сообщений о взаимном закрытии ведомств. В Альянсе отметили, что знают о позиции России, но пока никаких документов не поступало.