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Футболист «Барселоны» Жерар Пике организовал чемпионат мира по игре с воздушным шариком
Спорт
Футболист «Барселоны» Жерар Пике организовал чемпионат мира по игре с воздушным шариком
Prt Scr youtube.com  /  Guardian Sport

Мадрид, 18 октября. Первый чемпионат мира по игре с воздушным шариком прошел в испанском городе Таррагоне. Организатором турнира выступил футболист каталонской «Барселоны» Жерар Пике.

Правила игры простые: нужно как можно дольше удержать шарик в воздухе. Турнир проходил на площадке 8 на 8 метров, которая была заставлена табуретками, столом, диваном, а в центре стоял автомобиль. Участниками нужно было, преодолевая препятствия, подкинуть шарик и дать ему коснуться пола.

В мировом первенстве участвовали сборные из 32 стран. Россию представляла Яна Руденко, но она проиграла в плей-офф боливийцу со счетом 2:4. Победителем стал перуанец Франческо де ла Крус, выигравший у немца со счетом 6:2.

Организаторами чемпионата выступили защитник «Барселоны» Жерар Пике и киберспортивный комментатор и блогер Ибай Льянос. Они были вдохновлены тиктоками братьев Антонио и Диего Арредондо, которые снимали свою игру на камеру.

Ранее опубликованный в TikTok ролик участниц сборной России по регби-7 Дарьи Норициной и Яны Даниловой с танцем под песню украинской группы Go_A на композицию Shum взорвал Сеть. Пользователи похвалили девушек за выбор песни и танец, а также пожелали им удачи в профессиональной сфере.

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спорт чемпионат мира игра с шариком
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