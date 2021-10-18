Футболист «Барселоны» Жерар Пике организовал чемпионат мира по игре с воздушным шариком

Мадрид, 18 октября. Первый чемпионат мира по игре с воздушным шариком прошел в испанском городе Таррагоне. Организатором турнира выступил футболист каталонской «Барселоны» Жерар Пике.

Правила игры простые: нужно как можно дольше удержать шарик в воздухе. Турнир проходил на площадке 8 на 8 метров, которая была заставлена табуретками, столом, диваном, а в центре стоял автомобиль. Участниками нужно было, преодолевая препятствия, подкинуть шарик и дать ему коснуться пола.

В мировом первенстве участвовали сборные из 32 стран. Россию представляла Яна Руденко, но она проиграла в плей-офф боливийцу со счетом 2:4. Победителем стал перуанец Франческо де ла Крус, выигравший у немца со счетом 6:2.

Организаторами чемпионата выступили защитник «Барселоны» Жерар Пике и киберспортивный комментатор и блогер Ибай Льянос. Они были вдохновлены тиктоками братьев Антонио и Диего Арредондо, которые снимали свою игру на камеру.

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