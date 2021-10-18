Футбольный тренер Вернидуб назвал глупой идею создания европейской Суперлиги

Милан, 18 октября. Главный тренер тираспольского «Шерифа» Юрий Вернидуб в преддверии матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с итальянским «Интером» высказался об идеи создания футбольной Суперлиги, которой так и не суждено было осуществиться. Украинский специалист в интервью La Gazzetta dello Sport назвал глупой такую инициативу.

Наставник молдавского клуба отметил, что футбол принадлежит всем, тем, кто этого заслуживает, а Суперлига делает акцент на богатых клубах.

«Я понимаю их интересы, но это противоречит спортивным ценностям. Настоящие награды должны получать ​​те, кто их заслуживает. Футбол — это не только элита», — подчеркнул он.

Напомним, проект Суперлиги подразумевал формирование одной лиги, в которой будут участвовать 20 европейских грандов. Изначально участие в Суперлиге подтвердили «Милан», «Арсенал» и многие другие. Мюнхенская «Бавария» отказалась от участия в проекте. В конце сентября 2021 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прекратил дисциплинарное разбирательство в отношении клубов-учредителей Суперлиги — мадридского «Реала», испанской «Барселоны» и туринского «Ювентуса».