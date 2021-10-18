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Ученый Козин: НАТО не сможет заставить Россию отказаться от системы «Мертвая рука»

  /   Обновлено: 18 октября 2021 20:38
Армия
Ученый Козин: НАТО не сможет заставить Россию отказаться от системы «Мертвая рука»
Федеральное агентство новостей

, 18 октября. Страх перед уникальной автоматизированной системой применения ядерного оружия «Периметр» заставляет НАТО искать способы запретить России использовать этот комплекс, заявил член-корреспондент Академии военных наук РФ Владимир Козин.

Он напомнил, что на Западе стали регулярно использовать термин «новые разрушительные технологии» для того, чтобы подталкивать мировое сообщество к рассмотрению вопросов о ликвидации тех или иных видов вооружений. Особое внимание НАТО уделяет российской системе, которую в США называют «Мертвая рука», передает iReactor.

По словам Козина, разработанный еще в годы холодной войны комплекс способен самостоятельно принять решение о массированном ответном ядерном ударе в случае уничтожения ключевых узлов управления ракетными силами. В Альянсе всерьез обеспокоены возможностями этой системы. Эксперт подчеркнул, что представители военного блока намеренно замалчивают тот факт, что в «Периметре» была исключена возможность нанесения ответного удара в случае ложной тревоги.

youtube.com / Prt Scr / Русский Мир

При этом Запад с помощью фейков о «разрушительных технологиях» хочет подтолкнуть общественность к давлению на российское правительство, чтобы оно отказалось от уникального оружия возмездия. Правда, вероятность того, что Москва пойдет на такой шаг, практически нулевая.

Ранее военный эксперт Игорь Коротченко объяснил, почему в США вспомнили о советской системе «Мертвая рука», державшей в страхе американцев в прошлом веке. Стоит отметить, что Россия сегодня разрабатывает новые виды вооружений только для сохранения стратегического баланса, передает RT.

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россия сша оружие мертвая рука
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