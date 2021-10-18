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Директор заболевшего COVID-19 Серова назвал хорошим знаком перевод певца в обычную палату

  /   Обновлено: 18 октября 2021 20:37
Общество
Директор заболевшего COVID-19 Серова назвал хорошим знаком перевод певца в обычную палату
Global Look Press  /  Anatoly Lomohov/Russian Look

Москва, 18 октября. Певец Александр Серов, заразившейся коронавирусом, переведен в обычную палату. По словам директора артиста Александра Федоркова, это хороший знак.

Артист попал в реанимацию и находился на аппарате искусственной вентиляции легких. И только недавно Серова перевели в обычную палату.

«Я слышал, что Александра Николаевича переводят в общую палату, а это хороший знак. Но вообще Мишель лучше знает, она ближе к отцу. Новую информацию мы обязательно выложим на официальном сайте», — сказал представитель артиста в беседе с Teleprogramma.pro.

Музыкант попал в больницу в тяжелом состоянии. У артиста выявили 75% поражения легких. До госпитализации музыкант проходил лечение в клинике недалеко от своего загородного дома, но в итоге 67-летнему певцу потребовалась более серьезная медицинская помощь.

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здоровье серов коронавирус
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