Композитор Юрий Лоза назвал съемки фильма «Вызов» обесцениванием профессии космонавта

Киноэкипаж, впервые побывавший в космосе для съемок картины режиссера Клима Шипенко «Вызов», вернулся на землю. В СМИ с воодушевлением восприняли возвращение кинематографистов. Однако радость затронула не всех. Так, в своем Instagram актер Станислав Садальский назвал проект «совместной конвульсией Роскосмоса и Первого канала». Кроме того, в разговоре с ФАН певец, композитор Юрий Лоза и вовсе указал на обесценивание звания космонавта.

Полеты в космос всегда ассоциировались и ассоциируются до сих пор с чем-то недосягаемым и суперсложным, требующим невероятной выдержки, подготовки и долгих лет обучения. Акция Первого канала и Роскосмоса заключалась в том, что, по сути, любая, изъявившая желание женщина с определенными физическими данными и актерским талантом, могла стать главной героиней «Вызова» и отправиться на околоземную орбиту.

фото из личного архива Юрия Лозы /

По мнению Лозы, этот проект поставил актеров и космонавтов на один уровень. И, к сожалению, уровень этот последних отнюдь не красит.

«Этой акцией Роскосмос окончательно подтвердил, что «космонавт» — это не профессия, а новое актерское амплуа, такое же, как «злодей», «простак», «герой-любовник» и прочее», — заявил артист.

Во всей этой истории есть и еще один момент, на который обращает внимание Станислав Садальский в соцсети — стоимость проделанной работы и ее целесообразность.

Pr Scr instagram.com / @stassadal

Ранее космонавт Антон Шкаплеров во время переговоров рассказал, что на МСК в российской части сегмента запланировали уборку после съемок отечественной художественной картины «Вызов». По его словам, после кинематографистов на Международной космической станции (МКС) остался настоящий бардак.