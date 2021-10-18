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The Global Times: США не осмелятся развязать глобальный конфликт с Китаем из-за Тайваня
Политика
The Global Times: США не осмелятся развязать глобальный конфликт с Китаем из-за Тайваня
 /  Федеральное агентство новостей

Пекин, 18 октября. Недальновидная политика США привела к росту напряженности в Тайваньском проливе и обострению конфронтации с Китаем.

В публикации китайского издания The Global Times («Хуаньцю шибао») говорится, что Вашингтон пересмотрел свою внешнюю политику, поэтому отношения с Пекином заметно ухудшились. В настоящее время США активно поддерживают Тайвань, с которым у Китая существуют определенные разногласия. Дело в том, что Пекин хочет добиться восстановления своей территориальной целостности. Китайские власти настроены очень решительно и готовы задействовать армию для окончательного урегулирования спорных вопросов, передает NewInform.

Федеральное агентство новостей /

По мнению авторов статьи, США больше не могут гарантировать Тайваню защиту, потому что Китай улучшил ядерное оружие, а также авиацию и сухопутные силы, которые могут сбить спесь с тайваньских властей. В конечном счете американцы будут вынуждены отказать им в поддержке, потому что Вашингтон не осмелится «стоять скалой» за Тайбэй перед китайской армией. Белый дом понимает, что конфронтация с Пекином может привести к третьей мировой войне.

Ранее ряд политологов заявил, что противостояние США и КНР из-за Тайваня вряд ли приведет мир к ядерному апокалипсису. При этом в Китае отметили, что считают Вашингтон главным возмутителем спокойствия в регионе, передает RT.

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сша кнр война тайвань
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