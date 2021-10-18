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Кедми: Россия успешно обезопасила Баренцево море от посягательств США
Политика
Кедми: Россия успешно обезопасила Баренцево море от посягательств США
Pr Scr youtube.com  /  Вечер с Владимиром Соловьевым

Москва, 18 октября. Россия лишила США возможности чувствовать себя вольготно в Баренцевом море, заявил израильский военно-политический эксперт Яков Кедми.

Он отметил, что США создали новый военный союз АUKUS для противодействия Китаю, для которого Северный морской путь является очень важным, потому что он дает стране возможность вести торговлю с остальным миром. Американцев сильно раздражает тот факт, что они не могут взять этот морской путь под контроль из-за России.

«Им надо сцепиться с Россией. Как мы видим по последнему визиту госпожи Нуланд, американским властям сегодня это даже в самом страшном сне не приснится», − объяснил Кедми.

По его словам, Россия построила в Арктике военную базу «Трилистник», которая позволила защитить регион от посягательств США. Он подчеркнул, что теперь по Северному морскому пути пойдут только те корабли, которые допустит туда Москва. Кедми напомнил, что еще 10 лет назад ситуация в регионе была другой.

c6f.navy.mil /

«Со своей наглостью они подходили почти к Мурманску. С одной стороны, по глупости российского и советского руководства норвежцам отдали часть Баренцева моря и позволили им пользоваться. Но сегодня они уже не заходят в Баренцево море за пределы норвежских вод», — говорит он.

Ранее сообщалось, что Россия уверенно опережает США в освоении Арктики. Известно, что до 2033 года Минобороны РФ получит пять новых ледоколов и три универсальных судна для проведения операций в регионе, передает RT.

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