Берлин, 18 октября. Представители Свободной демократической партии Германии (СДПГ) одобрили старт переговоров о формировании Правительства ФРГ, сообщили источники агентства DPA.

На прошлой неделе социал-демократы и «Зеленые» тоже одобрили начало коалиционных переговоров по формированию бундестага.

Выборы в бундестаг состоялись 26 сентября. На первом месте после подсчета голосов оказалась СДПГ, сместив христианских демократов, которые не проигрывали с 2005 года. Теперь несколько месяцев уйдет на формирование нового состава правительства. Кандидат в канцлеры от СДПГ Олаф Шольц заявил, что это будет сделано к 25 декабря.

Также действующее Правительство Германии призвали обсудить с Россией ситуацию на газовом рынке в Европе. С таким заявлением выступил сопредседатель немецкой партии «Союз-90»/«Зеленые» Роберт Хабек, сообщает НСН.

Ранее депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Ян Нольте высказался, что Берлину следует идти своим путем, а не разделять позицию Вашингтона. Нынешний курс не исходит из интересов Германии, а является следствием давления США, считает представитель Правительства ФРГ.