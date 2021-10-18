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Apple презентовала новое поколение беспроводных наушников AirPods

  /   Обновлено: 18 октября 2021 20:38
Технологии
Apple презентовала новое поколение беспроводных наушников AirPods
pixabay.com

Лос-Анджелес, 18 октября. Американский технологический гигант компания Apple устроила вторую за осень презентацию новинок. Производитель представил новое поколение популярных беспроводных наушников AirPods.

Компактное устройство получило совершенно новый дизайн, отличающийся от представителей других поколений наушников. Разработчики усилили защиту от влаги и пота, при этом заметно увеличив объем аккумулятора. По заявлению на презентации, устройство сможет работать до 30 часов прослушивания музыки.

Ожидается, что поставки в магазины по всему миру начнутся уже со следующей недели. Стоимость устройства на официальном сайте составит 179 долларов (примерно 12 750 рублей).

Ранее в России стартовали продажи умных часов Apple Watch Series 7. Стоимость устройства стартует от 36 990 рублей. Российским покупателям гаджет доступен в двух вариантах корпуса — «Темная ночь» и «Сияющая звезда».

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