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Ирак вдвое сократит посевы из-за дефицита воды для орошения
Весь мир
Ирак вдвое сократит посевы из-за дефицита воды для орошения
Global Look Press\Keystone Press Agency  /  © Luis Lima Jr

Багдад, 18 октября. Ирак вдвое сокращает посевы в сельскохозяйственных районах из-за нехватки водоснабжения. Резервов водохранилищ и рек будет достаточно лишь для орошения 250 тысяч гектаров полей по сравнению с 500 тысячами в прошлом году.

Об этом сообщило министерство водных ресурсов республики, отметив, что причиной дефицита стало падение уровня рек Тигр и Евфрат и снижение количества осадков. Ирак в последние годы страдает от засухи, которая с течением времени становится все сильнее. Как ожидается, эта тенденция сохранится и в зимний сезон.

Для покрытия потребностей в сельхозпродукции Багдад будет вынужден закупать ее в других странах, однако на данный момент остается неизвестным, посев каких культур будет сокращен. Вероятно, республика может расширить импорт из Ирана, который активно ищет новые рынки сбыта и вдобавок испытывает сложности с транзитом фруктов и овощей в Россию из-за активных помех со стороны Азербайджана.

Помимо этого, засуха подвергает угрозе жизни племен болотных арабов, занимающихся скотоводством и напрямую зависящих от неуклонно сокращающихся источников воды. Для них подобная ситуация не нова: во времена Саддама Хусейна болота активно осушались якобы для сокращения популяций насекомых. Однако многие эксперты считают, что таким образом он решил наказать местных жителей за участие в мятеже в 1991 году. Несмотря на то, что после свержения диктатора подачу воды восстановили, последствия его действий не исчезли: качество воды в болотах заметно ухудшилось по сравнению с 80-ми годами прошлого века.

Ранее глава Министерства водных ресурсов Ирака Махди Рашид аль-Хамдани встретился с послом Турции Али Ризой Гюнеем, обсудив вопросы управления потоком Тигра и Евфрата. Прежде Анкара активно использовала более выгодное положение на континенте для оказания давления на страны, находящиеся «ниже по течению», сокращая при необходимости объемы сброса вод на своих плотинах.

Также Турция неограниченно пользовалась ресурсом двух рек ради собственных нужд, не задаваясь вопросом о последствиях, с которыми столкнутся ее соседи. Например, для оживления экономики Юго-Восточной Анатолии планировалось строительство 22 плотин, 19 гидроэлектростанций и увеличение площади орошаемых земель на 1,7 млн гектаров. Все это неминуемо приведет к сокращению уровня Тигра и Евфрата на территориях южных соседей. Как сообщается, в этот раз стороны достигли взаимопонимания, и Гюней подчеркнул готовность Турции к совместной работе для помощи иракцам, страдающим от засухи. Однако Анкара и раньше изъявляла намерения сотрудничать в области водных ресурсов, не предпринимая при этом никаких реальных действий во благо остальным.

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турция ирак вода засуха
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