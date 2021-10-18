Каждый третий россиянин поддерживает введение электронных паспортов

Москва, 18 октября. Введение смарт-карт вместо паспортов поддерживает каждый третий россиянин, принявший участие в опросе, который провели специалисты сервиса по поиску работы Superjob.

Электронный российский паспорт станет доступен в 2022 году в трех регионах страны. Документ будет представлен в двух видах — в качестве смарт-карты и приложения с QR-кодом. Такое нововведение пришлось по душе 31% россиян, еще 41% оказался против, а 28% пока что не определились.

При этом каждый четвертый опрошенный считает оцифровку паспорта удобным. Но при этом 44% уверены, что после появления электронного документа нужно оставить и его бумажную версию. Вдобавок к этому среди россиян именно мужчины чаще выражают желание получить смарт-карту, чем женщины.

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев еще в августе объявил о планах ввести электронные аналоги паспортов в России. По его словам, бумажный вариант морально устарел, поэтому его необходимо заменить на другой формат.