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Минэнерго РФ: доля газа в мировой энергетике будет расти до 2045 года
Экономика
Минэнерго РФ: доля газа в мировой энергетике будет расти до 2045 года
gazprom.ru

Москва, 18 октября. Доля газа в мировом энергобалансе до 2045 года не только сохранится, но и будет расти, заявил замминистра энергетики РФ Павел Сорокин.

По его словам, это связано с тем, что голубое топливо — главный энергоноситель во время переходного периода от традиционных источников энергии к возобновляемым. При этом, как отметил чиновник, энергобаланс дальше будет диверсифицироваться в связи с появлением новых источников энергии и развитием технологий.

«Мы считаем, что даже по самым агрессивным прогнозам, которые мы видели, доля углеводородов в мировом энергетическом балансе может упасть с 85% текущих до 60-65% в самом агрессивном сценарии, в базовом сценарии — где-то до 70%. То есть это все равно базовая загрузка», — подчеркнул Сорокин в ходе сессии «Российский ТЭК в условиях энергетического перехода», которая прошла в рамках Российской энергетической недели.

Вице-премьер Александр Новак ранее сообщил, что внутренний спрос на газ в России может установить новый рекорд. Он объяснил это восстановлением национальной экономики от последствий пандемии.

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