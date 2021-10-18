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Автоэксперт Едрышов озвучил быструю стратегию покупки машины
Экономика
Автоэксперт Едрышов озвучил быструю стратегию покупки машины
Федеральное агентство новостей

Москва, 18 октября. Необходимо в среднем восемь лет, чтобы накопить на покупку автомобиля. Глава Федерации автовладельцев России Максим Едрышов отметил в комментарии Sputnik, как можно собрать нужные средства быстрее.

Согласно недавнему исследованию РИА Новости, среднестатистическому жителю Российской Федерации понадобится порядка десяти лет, чтобы приобрести автомобиль на первичном рынке.

Выяснилось, что стремительнее это смогут сделать проживающие на территории Магаданской области, а также Чукотского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Специалисты подсчитали, что средний ценник на новое транспортное средство достигает 2 млн рублей, а б/у экземпляр продается за 800 тыс. рублей.

«Автомобильный рынок меняется довольно быстро в плане ценообразования, и сейчас наблюдается дефицит автомобилей. Например, за последний год фактическая стоимость некоторых машин выросла в два раза. Подобная ситуация все больше и все чаще будет появляться на рынке, пока есть дефицит компонентов для производства транспортных средств, это общемировая проблема», — комментирует текущую ситуацию в сегменте Едрышов.

Автомобилист уверен в том, что механическое накопление денежных средств в деле покупки новой модели — не лучшее решение, так как пока человек сбережет необходимый миллион на условную Lada Vesta, она уже будет реализоваться за два миллиона. Поэтому, считает собеседник издания, наилучшим вариантом будет оформление кредита.

Больше всего сэкономить на покупке машины можно в Кемеровской области, которая лидировала в рейтинге регионов, где подержанные модели стоят дешевле всего.

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авто покупка Едрышов
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