Иран договаривается с Россией о поставках истребителей и вертолетов

Москва, 18 октября. Тегеран подпишет с Москвой соглашение по поставкам российских истребителей и вертолетов после завершения эмбарго ООН на экспорт вооружения, заявил глава Генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери.

Стоит отметить, что 17 октября Багери прибыл в российскую столицу с официальным визитом. По его словам, в настоящее время ведутся переговоры с Москвой по закупке российских истребителей и вертолетов. Сообщалось также, что Багери обсудит с главой Минобороны РФ последние события в Афганистане.

«Сейчас мы ведем переговоры о реализации соглашений по закупке российских истребителей и вертолетов», — приводит слова Багери агентство Fars.

Ранее сообщалось, что глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров провел переговоры с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном. Также стало известно, что спикер Госдумы Вячеслав Володин обсудил вопросы сотрудничества с главой парламента Ирана Мохаммадом Багером Галибафом, передает RT.