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Эксперты рынка жилья назвали причины продолжения роста цен
Экономика
Эксперты рынка жилья назвали причины продолжения роста цен
pixabay.com

Москва, 18 октября. Цены на недвижимость в России могут продолжить рост до конца текущего года, ожидают эксперты рынка недвижимости, опрошенные kp.ru.

Среди причин они называют увеличение процентов по ипотеке и неопределенность относительно перспектив дальнейшего спроса. Впрочем, по мнению специалистов, текущие цены на жилье в РФ завышены. Они указали, что квартиры в новостройках за последний год подорожали на 20-35%.

«Это на несколько лет вперед обогнало инфляцию. Сейчас у рынка есть запас прочности и ноябрь пройдет под "трендом ожидания"», — прокомментировала ситуацию ведущий эксперт компании BuyBuyHouse Марина Лашкевич.

Аналитик компании Kalinka Group Александр Шибаев отметил, что в России вырос объем ипотечных кредитов с чеком выше 12 млн рублей. По его мнению, это связано с тем, что банки начали развивать свои ипотечные программы для премиальных клиентов.

Экономисты ранее сообщили о сокращении доступности жилья в России впервые за 12 лет. Они связали эту тенденцию с ростом цен и снижением доходов населения.

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