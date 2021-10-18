Американские наемники замечены в южной йеменской провинции Хадрамаут

Аден, 18 октября. Наемники из американской ЧВК Academi (переименованная Blackwater) появились на улицах йеменского прибрежного города Гейл Ба Вазир в провинции Хадрамаут.

Член сепаратистского «Южного движения» Адель аль-Хасани отметил, что в данном случае наймодателем для Academi и других частных военных компаний выступают Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Мужчина добавил, что ранее наемники были замечены в охране заключенных в Адене, лишенных свободы по инициативе ОАЭ.

سبق وتكلمت عن وجود شركة بلاك ووتر وشركات أمنية استأجرتها الإمارات في اليمن؛ وتتواجد في مطار الريان وكانوا يحرسونا في سجون الإمارات في عدن..

اليوم نزلوا بكل تبجح في شوارع مدينة غيل باوزير (حضرموت الساحل) التي تخضع النفوذ الإماراتي في جنوب اليمن.#احتلال_متكامل_الاركان pic.twitter.com/hunpAUR4vC — عادل الحسني (@Adelalhasanii) October 12, 2021

Членам Academi вменяются убийства десятков йеменских политиков, священнослужителей, активистов и военнослужащих. Помимо выполнения политических заказов, наемники, как сообщается, широко практиковали произвольные задержания, злоупотребления и пытки.

Информация о том, что эта компания присутствует в Йемене, появлялась практически с начала вмешательства арабской коалиции в происходящую здесь гражданскую войну. Как сообщало со ссылкой на свои источники издание The New York Times, уже в ноябре 2015 года в регион по заказу Саудовской Аравии прибыли 450 наемников-выходцев из Панамы, Сальвадора, Чили и Колумбии. Позже их число якобы доросло до 1500 человек.

COMMENTARY: ‘I hope she’s scarred for life’ — Recalling my time as a Blackwater mercenary https://t.co/9euZKdiTAv pic.twitter.com/YBoalJ1vCb — ArmyTimes (@ArmyTimes) October 24, 2020

Со своей стороны британская газета The Times в то время сообщила, что ОАЭ наняли сотни наемников из Колумбии в составе частной армии, предоставленной Blackwater. Американский веб-сайт Counter Punch подтвердил, что сотни наемников из Колумбии, Панамы, Мексики и Чили сражались на стороне Эмиратов в Йемене.

Эти люди составляют костяк наземных сил коалиции, так как армии Саудовской Аравии и ОАЭ при солидных бюджетах не отличаются существенной боеспособностью. Преимущественно это выходцы из Латинской Америки, Африки, некоторых арабских племен. Меньшую часть составляют европейцы и граждане США.

Гражданская война в Йемене протекает с 2014 года. Конфликт начался с восстания хуситов в северной части страны, что было спровоцировано их притеснениями со стороны суннитского правительства. После захвата повстанцами столицы Сана в феврале 2015 года президент Мансур Хади подал в отставку, однако в марте бежал в южный город Аден, где опроверг собственное решение об уходе. Оставаясь номинальным руководителем страны, Хади официально пригласил арабские государства вмешаться в конфликт, и 26 марта 2015 года девять стран во главе с Саудовской Аравией приступили к операции «Решающий шторм».

С тех пор коалицию обвинили в ряде военных преступлений, включая уничтожение посевов и сельскохозяйственных объектов, а также в полной блокаде подконтрольных хуситам территорий, из-за чего последовал массовый голод. Сейчас боевые действия со стороны коалиции продолжают Саудовская Аравия и ОАЭ — остальные участники вышли войны из-за ее денежной обременительности и очевидной безрезультативности.