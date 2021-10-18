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Американские наемники замечены в южной йеменской провинции Хадрамаут
Весь мир
Американские наемники замечены в южной йеменской провинции Хадрамаут
marines.mil  /  Lance Cpl. Aaron J. Rock

Аден, 18 октября. Наемники из американской ЧВК Academi (переименованная Blackwater) появились на улицах йеменского прибрежного города Гейл Ба Вазир в провинции Хадрамаут.

Член сепаратистского «Южного движения» Адель аль-Хасани отметил, что в данном случае наймодателем для Academi и других частных военных компаний выступают Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Мужчина добавил, что ранее наемники были замечены в охране заключенных в Адене, лишенных свободы по инициативе ОАЭ.

Членам Academi вменяются убийства десятков йеменских политиков, священнослужителей, активистов и военнослужащих. Помимо выполнения политических заказов, наемники, как сообщается, широко практиковали произвольные задержания, злоупотребления и пытки.

Информация о том, что эта компания присутствует в Йемене, появлялась практически с начала вмешательства арабской коалиции в происходящую здесь гражданскую войну. Как сообщало со ссылкой на свои источники издание The New York Times, уже в ноябре 2015 года в регион по заказу Саудовской Аравии прибыли 450 наемников-выходцев из Панамы, Сальвадора, Чили и Колумбии. Позже их число якобы доросло до 1500 человек.

Со своей стороны британская газета The Times в то время сообщила, что ОАЭ наняли сотни наемников из Колумбии в составе частной армии, предоставленной Blackwater. Американский веб-сайт Counter Punch подтвердил, что сотни наемников из Колумбии, Панамы, Мексики и Чили сражались на стороне Эмиратов в Йемене.

Эти люди составляют костяк наземных сил коалиции, так как армии Саудовской Аравии и ОАЭ при солидных бюджетах не отличаются существенной боеспособностью. Преимущественно это выходцы из Латинской Америки, Африки, некоторых арабских племен. Меньшую часть составляют европейцы и граждане США.

Гражданская война в Йемене протекает с 2014 года. Конфликт начался с восстания хуситов в северной части страны, что было спровоцировано их притеснениями со стороны суннитского правительства. После захвата повстанцами столицы Сана в феврале 2015 года президент Мансур Хади подал в отставку, однако в марте бежал в южный город Аден, где опроверг собственное решение об уходе. Оставаясь номинальным руководителем страны, Хади официально пригласил арабские государства вмешаться в конфликт, и 26 марта 2015 года девять стран во главе с Саудовской Аравией приступили к операции «Решающий шторм».

С тех пор коалицию обвинили в ряде военных преступлений, включая уничтожение посевов и сельскохозяйственных объектов, а также в полной блокаде подконтрольных хуситам территорий, из-за чего последовал массовый голод. Сейчас боевые действия со стороны коалиции продолжают Саудовская Аравия и ОАЭ — остальные участники вышли войны из-за ее денежной обременительности и очевидной безрезультативности.

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оаэ йемен blackwater academi
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