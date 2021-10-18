Инженеры из университета Райса создали на 3D-принтере наноорнаменты из хрусталя

Хьюстон, 18 октября. Команда ученых из университета Райса в США разработала уникальный способ печати на 3D-принтере хрустальных и стеклянных орнаментов. Достижение может использоваться для создания фотонных устройств.

Ученые проанализировали особенности печати электронных, механических и фотонных устройств снизу вверх. Они применили процесс двухфотонной полимеризации для печати структур с линиями.

«В нашем процессе фотоинициаторы поглощают два фотона одновременно, что требует много энергии», — сообщил аспирант университета Бою Чжан.

Также для реализации такого метода печати, специалисты разработали специальные чернила. Они создали смолы, содержащие наносферы диоксида кремния. После печати структура затвердевает за счет высокотемпературного спекания, при котором из продукта удаляется весь полимер, а остается только стекло.

Ранее сообщалось, что японские ученые распечатали на 3D-принтере деликатесный говяжий стейк. Команда специалистов выполнила 3D-биопечать клеток коровы и успешно воспроизвела все составляющие деликатеса.