Кабмину поручили рассмотреть возможность увеличения кешбэка туристам за поездки в ДФО

Москва, 18 октября. Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность увеличения туристического кешбэка за поездки на Дальний Восток до 40 тысяч рублей, сообщается на сайте Кремля.

Соответствующее распоряжение было сформировано по итогам встречи с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума (ВЭФ), состоявшейся 3 сентября. Доложить об исполнении поручения необходимо не позднее 1 ноября 2021 года.

«Рассмотреть вопросы, касающиеся увеличения до 40 тыс. рублей предельного размера выплаты на возмещение части стоимости оплаченного туристского продукта, приобретенного гражданином в целях осуществления туристской поездки в субъект Российской Федерации, входящий в состав Дальневосточного федерального округа», — следует из текста документа.

В перечне также указывается, что кабмин должен рассмотреть вопросы снижения ставки НДС для организаций туристической отрасли. Речь идет также о предоставлении субсидий банкам на возмещение недополученных ими доходов в связи с предоставлением инвесторам, которые реализуют проекты по строительству гостиниц в ДФО, кредитов по льготным ставкам.